Essencial

As dúvidas sobre a gestão da TAP e os atribulados tempos que a companhia vive

Loading...

A TAP tornou-se uma bandeira do primeiro-ministro. António Costa reverteu a privatização no primeiro mandato, defendendo que Portugal tinha de ter uma companhia aérea nacional. É essencial questionar qual é o valor da transportadora aérea, o que ganha o país com esta empresa pública e como tem sido gerida.