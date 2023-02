"Essencial": já foram atribuídos quase 12 mil Vistos Gold, mas apenas 22 abriram empresas

Portugal está a dar mais de três Vistos Gold por dia, em média, a estrangeiros. Em 10 anos foram atribuídas quase 12 mil autorizações de residência, mas apenas 22 Vistos Gold vieram abrir empresas e criar 280 postos de trabalho. O Essencial desta quarta-feira, no Jornal da Noite, foi à procura destas empresas.

No Fundão, uma empresa de Uber permitiu a dois libaneses obter vistos Gold. Sem e-mail nem número de telefone, a SIC foi à sede da empresa que apenas está sediada virtualmente, não existindo fisicamente.

Vistos Gold criaram 280 postos de trabalho

Esta empresa é uma das 20 que permitiram a 22 estrangeiros obterem autorização de residência em Portugal com o propósito de criarem emprego, num total de 280 postos de trabalho.

O Essencial foi à procura destas empresas em Oliveira do Bairro, Viana do Castelo, Funchal e Gondomar. Em alguns dos casos não foi possível falar com responsáveis destas empresas para perceber como, onde e se funcionam.

Numa altura em que os vistos Gold completam 10 anos, é essencial saber para que serve este programa e que consequências teve até agora.