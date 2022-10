Investigadores da Universidade Lusófona desenvolveram com muito estudo uma ferramenta que pode ser um contributo muito valioso, por exemplo, para evitar desastres como a famosa queda da ponte de Entre Rios. Faz-se isto simplificando as ferramentas existentes de tal forma que as inspeções ou, pelo menos, o primeiro diagnóstico está ao alcance de muitos com o aparelho que já têm no bolso. O Futuro Hoje foi ver como funciona.