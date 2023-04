Realidade Virtual melhorada na PlayStation

A PlayStation 4 tem um sistema de realidade virtual, no seu tempo de vida útil ainda vendeu uns milhões de unidades. Com o lançamento da PS5 o sistema ficou de certa forma comprometido.

Quem comprou a nova consola da Sony podia continuar a usar mas nunca foram lançados jogos da última geração da PlayStation para o sistema de realidade virtual da 4.

Dois e meio depois a 5 ganha agora um sistema, com mais definição, melhor som mas sobretudo muito mais simples e agradável de usar. Mantêm apenas um fio entre os “óculos” e a consola, e todo o sistema de instalação e configuração foi melhorado.

Como sempre no lançamento, a dúvida está no catálogo de jogos. A Sony terá 30 jogos prontos no primeiro mês de lançamento e garante que há mais 100 em desenvolvimento.

Para quem comprou a PlayStation é mesmo assim um investimento avultado, o sistema PS VR vem com tudo o que é essencial para jogar, menos a consola, e custa tanto como a própria máquina de que depende, cerca de 600. Eleva o preço de jogar na realidade virtual da marca para 1200 euros mais os jogos.

