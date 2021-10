"Teatrinho" de Rio, Cavaco "rancoroso" e "fracasso coletivo" do país

No "Linhas Vermelhas" desta quarta-feira, Miguel Morgado e Pedro Delgado Alves discutiram as negociações do Orçamento do Estado para 2022 e o artigo publicado por Aníbal Cavaco Silva no Expresso.

Pedro Delgado Alves reconhece que o Governo sem maioria terá que negociar com os parceiros sobre o Orçamento do Estado, o que leva a um encontro de interesses entre os dois lados.

Já Miguel Morgado aponta para o PSD e acusa Rui Rio de fazer "teatrinho", referindo que o partido, contudo, não alinhará na sua estratégia.

Também a publicação de Aníbal Cavaco Silva foi tópico de discussão.

Pedro Delgado Alves acusou o antigo Presidente da República de se apresentar com uma postura rancorosa.

Já Miguel Morgado deixa um elogio ao período de governação do social-democrata por ter sido um momento de "convergência real".

