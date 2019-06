O treinador Rui Vitória é o convidado na estreia de Mercado Aberto, o programa que vai analisar as transferências do mundo do futebol, na SIC Notícias.

Esta terça-feira, a partir das 17h30, o treinador português vai falar sobre as conquistas na Arábia Saudita, a passagem pelo Benfica e os desafios que quer atingir no futuro;

A entrevista a Rui Vitória e a atualidade das transferências são temas fortes do primeiro Mercado Aberto, um novo programa que poderá ver diariamente, até 31 de agosto, na SIC Notícias.