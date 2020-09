José Mourinho completa esta quarta-feira 20 anos de carreira como treinador principal e falou em exclusivo ao Mercado Aberto.

Depois de 25 títulos conquistados nos diferentes clubes por onde passou, Mourinho ambiciona ainda orientar uma seleção e marcar presença num Europeu ou Mundial.

O Luís Aguilar esteve à conversa com o técnico português do Tottenham, numa entrevista que pode ver no vídeo abaixo:

