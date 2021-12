Lourenço Medeiros apresenta dois Chromebooks, a nova geração de computadores da Apple e duas impressoras instantâneas.

Muito mais do que computadores ou telemóveis, os aspiradores, a música online, tudo o que usamos no dia a dia. No Planeta Lourenço, em estúdio e sem rede, vamos mostrar as máquinas, as pessoas, os serviços e não só.