Lourenço Medeiros apresenta robots que permitem telepresença. "Porteiros de luxo" que podem ser utilizados em empresas, mas também para outros fins como em lares de idosos ou hospitais.

