"Chega deixou de confiar no PSD para reformas"

Reeleito líder do Chega este fim de semana, André Ventura disse esta segunda-feira que quem mais viabilizou diplomas do Partido Socialista foi o PSD de Rui Rio. Ainda sobre a relação com o PSD, afirmou que tentou criar uma ponte entre os dois partidos, mas lembrou que Rui Rio "disse que abdicava de Governar se fosse com o Chega".

Ventura lembrou ainda que o PSD sem o Chega não consegue a maioria absoluta. "Chega deixou de confiar no PSD e acredita que só com presença no Governo pode fazer reformas", esclareceu numa entrevista à SIC Notícias.

O líder do Chega foi mais longe e disse que o partido é a única alternativa de direita, uma vez que "Rio é muleta de Costa". André Ventura explicou que lhe "faz confusão" que quem votou em Pedro Passos Coelho, Durão Barroso e Cavaco Silva possa votar em Rui Rio, "que se ajoelha a Costa".

Sobre a possibilidade de um deputado do CDS integrar as listas do Chega, André Ventura recusou-se a fazer comentários, remetendo para a informação que já tinha avançado.

Confrontado com a frase "Deus, Pátria, Família e Trabalho", Ventura disse que a frase não é da autoria de Salazar, mas sim de Afonso Pena e continuou:

"Não tenho medo de falar de Deus, sou crente. Tenho uma fé inabalável. Deus deve ser parte do discurso político", declarou.

