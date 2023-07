Restaurantes com tradição

Tripas à moda do Porto? Também há, ainda que o Bucha seja em Guimarães. Agradecemos a sugestão mas, neste episódio foram os secretos de porco preto, a especialidade que provamos. Mesmo antes de partirmos em viagem até à cidade que deu nome às tripas.

No Porto visitamos o Guindalense, uma associação desportiva, social e cultural onde dizem, podemos encontrar os melhores cachorrinhos à moda da cidade e onde se bebem as cervejas com a melhor vista sobre a ponte Luís I. E quanto a isso fica a nossa garantia.

Rumo a sul, fomos provar ostras e o clássico presunto no Solar dos Presuntos, bem no centro de Lisboa. É um restaurante com décadas de história e cheio de histórias bem conhecidas da cidade. Visitado por ilustres e famosos, abriu em plena pandemia um terraço onde podemos também encontrar uma obra do artista português Vhils. Vale pela vista e pela ementa, ainda que na esplanda seja diferente daquela que se pode encontrar no restaurante.

A nossa viagem termina no Sacas, um restaurante tradicional que surgiu pelas mãos de uma família de pescadores desta cidade do litoral alentejano. Síliva e Paulo são o casal ao leme deste projeto e que o levam até aos sabores mais frescos desta terra à beira mar plantada.