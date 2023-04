Prato do dia: o doce conventual que é ex-líbris de Vila Real

Rosa Cramez não se cansa de partilhar a história dos doces de Vila Real, que se mistura com a vida de uma família de doceiros. As cristas de galo são o ex-líbris da pastelaria no centro da cidade. Antes de provar esta iguaria, os turistas são convidados a pôr as mãos na massa.

A confeção parece simples, mas o doce, que tem origem no convento de Santa Clara, esconde segredos.

Durante a semana são feitas centenas de cristas de galo na fábrica artesanal. Só no ano passado passaram por aqui cerca de 600 turistas, a maioria estrangeiros.