Prato do dia: conheça o prato que resiste a modas e marés, a Pescada à Poveira

O prato do dia leva-nos até à Póvoa de Varzim, um prato onde a receita encarna a tradição que resiste a modas e marés: Pescada à Poveira.

É no mercado da Póvoa de Varzim que se faz a corte à rainha do prato: a pescada, em tempos idos pela Lancha Poveira do Alto, sai fresquinha do mercado para o restaurante onde a espera uma panela com água a ferver.

É uma iguaria que tem o mar no prato a que se junta o melhor da terra. Em terra de pescadores e agricultores a tradicional Pescada à Poveira apresenta-se suculenta, plena de sabor e bem regada com molho fervido.

“É este molho que vai dar sabor à nossa iguaria poveira. O molho é um azeite fervido com colorau e vinho”, refere Marco Ferreira, proprietário do restaurante 31 de janeiro

Esta receita encarna uma tradição que resiste a modas e marés e faz parte do ADN desta comunidade piscatória.

“Era feito pelas esposas dos pescadores que nunca sabiam quando voltavam. Coziam a pescada e depois embrulhavam em lençóis com a junção do molho que quando o marido chegava a casa a pescada não estava seca e mantinha-se quente”, explica Marco Ferreira

Conforto que aconchega o estômago, mas neste caso, os olhos também comem e há também um cerimonial: a posta de pescada é servida em prato de barro embrulhado num lenço típico poveiro, como se fosse Natal o ano inteiro.