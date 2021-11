Alterações climáticas: "Se esta Terra inundasse"

Com a terra a aquecer, fruto das alterações climáticas, o aumento do nível médio dos oceanos é uma realidade. Se nada for feito, até 2100 vai crescer entre 28 cm e um metro e um centímetro.

A Ria Formosa, o estuário do Tejo e a Ria de Aveiro são três zonas de risco em Portugal.

VEJA TAMBÉM: