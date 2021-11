"Os poucos casos de prisão efetiva, o juiz estava inspirado naquele dia"

Rodrigo Ribeiro aconselha um sinistrado a contatar de imediato um advogado e exorta os políticos a apertarem mais as leis e os juízes a aplicarem penas mais pesadas quando se trata de um crime praticado por quem está ao volante de uma viatura.

Lembra que um "crime na estrada é um crime a sério e não de segunda" e constata que, por vezes, a pena atribuída é suspensa relativa a uma situação "que se fosse feita sem um volante nas mãos tinha 10 vezes mais de pena".

A PSP informa que registou, este ano, 8 infrações no que toca à obrigatoriedade de manter distância de segurança em relação aos velocípedes que circulem na mesma faixa.

Quando um condutor de carro ultrapassa um ciclista deve fazê-lo a pelo menos um metro e meio de distância.

Também este ano e até agosto, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) garante que diminuiu o número de acidentes e de vítimas mortais embora tenham aumentado os feridos.

A maioria dos acidentes foi por colisão e envolveu automóveis. Houve mais 22% de sinistros com bicicletas do que em igual período do ano passado.

Dos 1307 registados pela PSP, resultaram 9 vítimas mortais, 44 feridos graves e 1079 feridos ligeiros

No comunicado da ANSR destacam-se o excesso de velocidade e o consumo de álcool, mas nem uma palavra para infrações de normas específicas da circulação de bicicletas nas estradas.

