No Jornal da Noite

O quarto país mais perigoso do mundo

Hoje no Jornal da Noite

É considerado o quarto país mais perigoso do mundo e vive com um frágil acordo de paz há seis anos. Na República Centro Africana sucedem-se as violações dos direitos humanos, homicídios, raptos e até abusos sexuais de crianças.

Uma Grande Reportagem para ver esta quinta-feira no Jornal da Noite

Veja também: