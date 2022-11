"Quando o ódio veste farda": as vítimas do ódio de polícias nas redes sociais

O segundo episódio da Grande Reportagem “Quando o ódio veste farda” dá voz às vítimas do ódio de polícias nas redes sociais.

Nos grupos fechados de Facebook, 591 operacionais das forças de segurança apelam à violência contra alegados criminosos e contra políticos.

A ex-ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, é uma das vítimas destes operacionais apanhados na rede, mas não é a única. Num breve recuo no tempo, viajamos até 2020 e fixamo-nos no dia do assassinato do ator Bruno Candé.

Esta Grande Reportagem resulta de uma investigação dos jornalistas Pedro Coelho, Filipe Teles, Paulo Pena, Cláudia Marques Santos e Ricardo Cabral Fernandes. Tem imagem de João Venda, edição de imagem de Andrés Gutierrez, grafismo de Rui Aranha, produção editorial de Diana Matias e Rita Murtinho, pós-produção áudio de Octaviano Rodrigues e coordenação de Jorge Araújo.