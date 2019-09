De Mourinho a Silas: a lista de possíveis (e impossíveis) candidatos ao banco do Sporting

Depois da derrota frente ao Famalicão, o Sporting regressou esta terça-feira aos treinos ainda sob o comando de Leonel Pontes mas Rui Santos garante que o técnico madeirense está mesmo de saída.

No Tempo Extra desta terça-feira, o comentador da SIC revelou também os nomes que já estiveram em cima da mesa para o comando técnico do Sporting, mas que, por razões desportivas ou financeiras, deixaram de estar.

Rui Santos enumera ainda os candidatos com mais possibilidades de suceder a Leonel Pontes e deixa a garantia de que os “leões” vão “apostar tudo” na contratação de Abel Ferreira, atualmente no comando técnico dos gregos do PAOK.