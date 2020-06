Ao volante do Peugeot 508 Hybrid, Honda CR-V Hybrid e Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid

Temporada 19, programa 9

Os automóveis eletrificados são uma realidade cada vez mais presente. Deixamos a cidade para testar um automóvel que gosta de estrada e de curvas. É o Peugeot 508 GT, agora na versão Plug-in.

Marca com tradição nos híbridos, a Honda está agora a fazer uma aposta séria no seu primeiro SUC eletrificado. O CR-V Hybrid é mais uma proposta no sentido de uma mobilidade ambientalmente mais correta e acessível ao cidadão para quem o automóvel 100% elétrico é, por enquanto, pouco prático.

Também lhe falamos da tecnologia do Hyundai Ioniq, modelo que desde o lançamento, em 2016, apostou na eletrificação. Neste programa testamos a versão híbrida Plug-in.