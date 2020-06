Ao volante das quatro gerações do Mazda MX-5 e da gama SUV da Hyundai

Temporada 19, programa 6

O Mazda MX-5 fez 30 anos, quatro gerações que o tornaram no roadster mais vendido do mundo. O sucesso é fácil de perceber e a melhor forma de celebrar este aniversário é junto dos fãs da marca.

Os SUVs estão na moda há já vários anos, em diferentes segmentos para diferentes utilizações, toda a gente gosta do estilo que dá ares de TT. O Volante pegou na gama SUV da Hyundai para uma aventura em estilo desportivo pela Costa Alentejana.