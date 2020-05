Viagem no tempo ao volante de Clássicos com Estórias

Temporada 19, programa 3

O Peugeot 504 fez parte de uma era de mudança na marca. O Silva Pires e o Rui Pedro Reis fizeram uma viagem com vários modelos por França e até tiveram a oportunidade de espreitar o acervo do Museu Peugeot, um local de raro acesso.

Em 1949, o Willys Overland Station Wagon já tinha sete lugares e a carroçaria em aço estampado. É um SUV com 73 anos que tivemos oportunidade de conhecer. Outro automóvel com vida longa que passou pelo Volante é o Citroën DS. Os portugueses lembram-se deste ícone como o Boca de Sapo, um carro tão inovador que muitos diziam que chegou com 20 anos de avanço.

O pequeno Seat 600 não só fez parte do crescimento e afirmação da Seat como está também associado à recuperação económica em Espanha depois da Guerra Civil. Outro clássico que não podia faltar no Volante é o Carocha. A produção chegou ao fim em 2019, depois de 80 anos de grande popularidade.