Ao volante do Hyundai Kauai Hybrid, Kia Niro PHEV e Toyota Camry

O Hyundai Kauai faz parte do segmento da moda, um SUV compacto com motorizações para todos os gostos, do gasolina ao 100% elétrico. Talvez o melhor compromisso seja o Kauai híbrido, que o Rui Pedro Reis testou na Holanda.

Para quem quer fazer a deslocação casa/trabalho em modo 100% elétrico e depois ter autonomia para viagens mais longas, um plug-in é a melhor solução. Que o diga o Silva Pires que testou o Kia Niro PHEV.

A Toyota foi pioneira nos híbridos e já tem a gama quase toda eletrificada. A Luísa Correia esteve na Croácia, onde assistiu ao regresso do Toyota Camry.