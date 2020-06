Ao volante do BMW M8 Gran Coupé, Audi e-Tron Sportback e Kia Ceed SW PHEV

Temporada 19, programa 10

A letra M é sinónimo de BMW rápido e desafiante. Para muitos o M5 é o melhor, mas em 2019 chegou concorrência interna, o M8. O mesmo motor, mas design mais refinado e um pouco menos espaço atrás. Por isso nasceu o M8 Gran Coupé, maior, mais alto e com os mesmos 600cv. Testámos a versão Competition, com 625cv.

Na pacatez da região de Évora testamos um carro silencioso, o primeiro sportback 100% elétrico da Audi. O aspeto desportivo assenta que nem uma luva no novo Audi e-Tron Sportback.

Ainda no Alentejo, testámos a Kia Ceed SW, que está agora com um novo visual e tem uma versão híbrida plug-in.