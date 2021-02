Ao volante do Hyundai i20, Renault Clio E-tech e BMW 700

Temporada 20, programa

O Hyundai i20 era conhecido como um citadino racional, com bom preço e pouca emoção. Isso é passado. Agora a história é outra. O novo i20 está mais rebelde e divertido.

É um dos modelos mais importantes a nível europeu e o mais representativo da Renault em Portugal. O Clio ganha agora uma versão híbrida cuja tecnologia é inspirada na que é usada na Fórmula 1. Com a versão E-Tech a Renault aposta forte na eficiência e anuncia consumos que são verdadeiramente surpreendentes.

Oficialmente é o automóvel que salvou a BMW. O pequeno 700 chegou a representar 58% dos lucros do construtor que depois da guerra esteve à beira do colapso.Uma história com final feliz recordada pelo Silva Pires.