Volante

Ao volante do Polestar 2 BST, Cupra Urban Rebel e Alpine 110S

Loading...

Recordamos três carros que nos marcaram nos últimos tempos. O Rui Pedro Reis esteve no Circuito de Ascari, em Espanha, com o elétrico Polestar 2 BST. Também em Espanha e em modo elétrico desportivo, a Luísa Correia esteve em pista com o Cupra Urban Rebel. O Silva Pires divertiu-se com um clássico moderno, o Alpine A110 S