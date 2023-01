Detido por tentativa de homicídio homem que feriu seis pessoas em Paris

O homem que feriu seis pessoas na manhã de quarta-feira na estação de comboios Gare du Nord, em Paris, foi detido por tentativa de homicídio, avançou hoje a procuradoria regional de Justiça de Paris.

O estado de saúde do homem, que foi baleado pela polícia, foi considerado compatível com a medida de custódia, explicou a mesma fonte.

O detido estava internado, depois de ter recebido duas balas no peito e uma no braço disparadas por um polícia de fronteira, fardado e em serviço, e outro da brigada da rede Ile-de-France que estava fora de serviço, mas no local quando o homem esfaqueou seis pessoas na estação de comboios.

Segundo descreveu a procuradora de Paris, Laure Beccuau, em comunicado divulgado na quarta-feira à noite, o homem, de vinte e poucos anos, "começou, de repente e sem razão aparente, a ferir uma primeira vítima com a sua arma, tendo desferido cerca de 20 golpes" com um 'gancho de metal'".

O ataque provocou ferimentos a três homens, um dos quais um polícia de 46 anos, além de outros dois com 41 e 36 anos, e três mulheres de 40, 47 e 53 anos.