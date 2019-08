Cerca de 14% das crianças até aos 9 anos expostas ao fumo do tabaco em casa

Cerca de 14% das crianças portuguesas até aos 9 anos são expostas diariamente ou ocasionalmente ao fumo do tabaco em casa, percentagem que sobe para os 32,6% nos alunos do quarto ano de escolaridade, revela um estudo.

O estudo sobre a "Prevalência de crianças portuguesas expostas ao fumo ambiental do tabaco em casa e no carro" revela que as crianças cujos pais são fumadores e com menor nível de escolaridade estão mais expostas ao fumo ambiental do tabaco em casa.