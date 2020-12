Substâncias perigosas para a saúde e para o ambiente foram detetadas em cosmésticos vendidos em Portugal.

As substâncias nocivas nos cosmésticos entram na cadeia alimentar e podem interferir com os sistemas hormonal e reprodutivo, bem como causar alergias e ainda ter impacto no ambiente.

A conclusão é de um estudo que segmentou quase 40 produtos em três categorias, de acordo com a sua composição, e envolveu 34 países.

A legislação europeia não proíbe a presença destas substâncias nos produtos.