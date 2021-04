Quais os efeitos da cafeína no cérebro?

Uma investigação da Universidade do Minho (UMinho) concluiu que consumidores de café têm melhor controlo motor, maiores níveis de atenção e sublinha que a cafeína tem "benefícios na aprendizagem e na memória".

Para muitos, o café é o verdadeiro despertador, o gatilho que faz disparar a atenção e aumentar o sentido de alerta.

As diferenças no cérebro, observadas em quem bebe café regularmente, foram também notadas num grupo de pessoas que não bebem café após consumirem um copo daquela bebida: "Este indicador é surpreendente, demonstrou uma capacidade do café em impor mudanças em curtos períodos de tempo e torna o café o gatilho dos efeitos", refere o texto.

A investigação usou uma tecnologia apelidada de ressonância magnética funcional (fMRI, na sigla inglesa) para comparar a estrutura e conectividade no cérebro de um grupo de pessoas que bebe café diariamente com a de um grupo de pessoas que não bebe café.

Nunca, como até agora, os efeitos do café tinham sido estudados de forma tão aprofundada.

