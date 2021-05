SIC acompanhou uma equipa dos intensivos do Hospital SAMS no Dia Internacional do Enfermeiro

No Dia Internacional do Enfermeiro, cada profissional tem uma história para contar. Os enfermeiros têm tido um papel crucial no combate à pandemia. A situação muito mais calma agora, como sabemos, o que permite mais tempo para cada doente.

Este é o exemplo de uma equipa de cuidados intensivos do Hospital SAMS, em Lisboa.

Das oito camas, três estão vagas. Um cenário impensável nas piores fases da pandemia, em que a lotação esteve sempre completa.

É um hábito que Sara Pina faz questão de manter: comunicar com os doentes mesmo nos casos mais graves. Tem 29 anos. É enfermeira há sete. Trabalha neste hospital, depois de ter passado pelo Reino Unido, mas também presta serviço no Hospital de Vila franca de Xira, onde acompanhou doentes covid e dá apoio à vacinação.