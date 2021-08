Associação de cuidadores informais pede revisão dos critérios de estatuto

A Associação Nacional de Cuidadores Informais pede uma revisão dos critérios de acesso ao estatuto para facilitar os apoios a nível nacional.

Os cuidadores informais são cidadãos que prestam cuidados regulares ou permanentes a outros que se encontram numa situação de dependência.

De acordo com o documento da Segurança Social, o reconhecimento do estatuto de cuidador informal depende do cuidador reunir cumulativamente requisitos. O cuidador deve ter residência legal em território nacional, idade superior a 18 anos, apresentar condições físicas e psicológicas adequadas aos cuidados a prestar à pessoa cuidada e, ainda, ser cônjuge ou união de facto, parente ou afim até ao 4.º grau da linha reta ou colateral da pessoa cuidada.

Veja também: