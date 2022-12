Investigadora encontra microplásticos em alimentos da ceia de Natal

A presença de microplásticos nos alimentos é uma realidade cada vez mais evidente. Uma investigação de uma universidade inglesa tomou como exemplo ingredientes usados na ceia de natal.

A chef é Fay Couceiro, investigadora na universidade de Portsmouth, em Inglaterra, vai preparar uma ceia de natal.

Os ingredientes - vegetais variados e peru - depois de cozinhados e analisados apresentam resultados bem diferentes.

"Encontrámos sete vezes mais microplásticos nos produtos embalados do que nos não embalados. Se comessem uma refeição embalada equivalente todos os dias durante um ano estariam a comer cerca de 10 g de plástico. Isso é equivalente a dois destes [sacos de plástico] por ano. Não existe comida livre de microplásticos, hoje em dia. Há muitos microplásticos no ar e no solo", explica Fay Couceiro, investigadora da Universidade de Portsmouth.