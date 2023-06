Saúde e Bem-estar

Cancro do sangue: IPO do Porto já tratou 50 doentes com modificação de células

IPO do Porto foi pioneiro em Portugal, em 2019, ao introduzir no tratamento do cancro do sangue uma terapêutica assente na modificação genética de células. Os tratamentos com células CAR-T podem chegar aos 350 mil euros por doente.