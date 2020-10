"Tratar o doente com cancro e não o cancro do doente" é o tema do debate virtual organizado pela Unidade da Mama do Centro Clínico da Fundação Champalimaud em conjunto com o "Tenho Cancro. E depois", um projeto editorial da Sic Notícias e do Expresso.

A iniciativa ocorre no dia em que a Unidade da Mama desta instituição realiza o seu Open Day e irá juntar profissionais de saúde e doentes para discutir os seguintes tópicos: mitos da nutrição e do exercício físico no cancro, o papel das terapias complementares e o apoio psicológico necessário a doentes e cuidadores.

As temáticas serão discutidas em três painéis distintos, moderados pela jornalista Sara Pinto, e a transmissão será feita em direto no facebook da Sic Notícias, no dia 9 de outubro, a partir das 18h.

Consulte o programa aqui: