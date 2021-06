O que está o país a fazer para recuperar os atrasos na oncologia?

Houve 100 mil diagnósticos de cancro a menos em 2020 e menos 400 mil rastreios: esta é a estimativa. Especialistas dizem que o impacto dos atrasos se vai notar nos próximos 3 a 5 anos.

A falta de referenciação dos cuidados de saúde primários ( recursos humanos estão focados na vacinação contra a covid-19, por exemplo ) aliada ao medo dos doentes em contrair o vírus, levam a diagnósticos tardios.

Especialistas em oncologia não notam que a sua atividade tenha diminuído, mas notam que, de facto, os doentes lhes estão a chegar com doença em estadios mais avançados. No Hospital de Santa Maria, só este ano, houve um aumento de 40% de casos de cancro da mama em estado avançado;

Para fazer frente aos atrasos e condicionantes da pandemia surgiram novas metodologias: as teleconsultas no SNS dispararam com a pandemia e abril foram mais de 138 mil (passaram de 15.000 em abril do ano passado para mais de 138.000 no mesmo mês deste ano ).