Cancro da mama. Saiba quais são os fatores de risco, os sintomas e os tratamentos disponíveis

No Dia Mundial do Cancro da Mama, assinalado a 19 de outubro, e em pleno Outubro Rosa - mês dedicado à sensibilização contra o cancro da mama - , recuperamos a rubrica Check Up Seguro dedicada a esta neoplasia. Maria João Cardoso (cirurgiã-chefe da Unidade de Cancro da Mama do Centro Clínico da Fundação Champalimaud) esclarece sobre as principais causas da doença, respetiva prevenção e tratamentos disponíveis. Esta é o cancro mais frequente nas mulheres em todo o mundo