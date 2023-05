Apostar na investigação do cancro para obter melhores resultados é prioridade para a Europa

As declarações de alguns dos protagonistas da reunião de lançamento do projeto ECHoS, que trouxe a Portugal diversos especialistas em cancro e saúde pública.

“Para conseguirmos mudar a realidade do cancro temos que ter uma evidência forte e a investigação é a única ferramenta para o fazer”, explica Christine Chomienne, vice-chair of the Horizon Europe Cancer Mission Board

“Um grande desafio é a interoperabilidade quando pensamos numa investigação multinacional, porque os sistemas têm que ser similares, mas não há melhor organização que a União Europeia para o alcançar”, considera Richard Price, ECHoS partner, membro da European Cancer Organization

“Há que mudar a forma como integramos os dados da investigação no tratamento, para garantir que esta investigação vai ao encontro das necessidades dos doentes”, sublinha Joanna Drake, deputy director-general of Research and Innovation