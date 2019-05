Cantor R. Kelly acusado de mais 11 crimes de abuso sexual

POOL New

Segundo o Chicago Tribune citado pela BBC, o músico norte-americano enfrenta acusações mais 11 ofensas sexuais, ainda mais graves do que nos primeiros processos.

Em causa estão 4 crimes de agressão sexual agravada, 2 por agressão sexual e 5 por abuso sexual agravado e estão relacionados com uma menor que terá sido agredida e abusada pelo cantor entre os 13 e 16 anos.

No início deste ano, o artista foi formalmente acusado de dez crimes de abusos sexuais agravados, envolvendo quatro mulheres, incluindo três que eram menores à data, em que a acusação alega que os abusos terão ocorrido pelo menos desde 1998.

Músico premiado com três Grammy, R. Kelly começou a carreira na década de 1990 com o álbum a solo "12 Play" e escreveu temas para artistas como Lady Gaga, Celine Dion e Michael Jackson. "I believe I can fly" é um dos seus temas de sucesso.