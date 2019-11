Robert de Niro recebe Prémio Carreira do Sindicato dos Atores

Robert De Niro vai receber o Prémio Carreira do Sindicato dos Atores, na cerimónia de 19 de janeiro, em Los Angeles.

A votação é feita pelos 160 mil membros e distingue os atores que simbolizam os ideais da interpretação.

Já vencedor de dois Óscares e fundador do Festival de Tribeca, em Nova Iorque, o ator de 76 anos faz parte do elenco do filme "The Irishman", de Martin Scorsese. Uma produção da Netflix, com exibição em algumas salas selecionadas, e que pode ser visto na plataforma de streaming, a partir de dia 27.