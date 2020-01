"Sem Flores Nem Coroas" é um texto de 1967 que só agora chega ao palco

Seis anos depois da invasão da Índia, Orlando Costa retratou, através da escrita para teatro, a situação do país. O texto nunca tinha sido representado, até agora: a encenadora Fernanda Lapa cumpriu a promessa que fez ao amigo com a ajuda do São Luiz, em Lisboa. A peça estreia esta sexta-feira e fica em cena até 19 de janeiro.