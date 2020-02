Quatro novas bandas confirmadas no Rock in Rio

Os A-ha, os Duran Duran, Bush e os Xutos & Pontapés são as mais recentes confirmações para a edição deste ano do Rock in Rio Lisboa.

Os Duran Duran nasceram em 1978 em Birmingham, no Reino Unido. Desde então, o grupo desenvolveu um estilo que marcou a década de 80 ao som de temas de álbuns como "Seven and the Ragged Tiger" e "Notorious". Quando subirem ao palco do Rock in Rio Lisboa, também vão trazer músicas do disco "Paper Gods", editado em 2015. Mas não serão a única banda reconhecida pelos êxitos dos anos 80 a atuar a 27 de junho.

Os A-ha têm estreia marcada nos palcos nacionais no Rock in Rio Lisboa. O grupo norueguês vai trazer uma história de música que se estende por 10 álbuns. Um legado que chegou a 60 milhões de discos vendidos em todo o mundo.

Atuam no mesmo dia que os Bush regressam a Portugal. A banda de Gavin Rossdale sobe ao palco antes dos Xutos & Pontapés, que não falharam uma única edição do festival em Lisboa.

O Rock in Rio regressa ao Parque da Bela Vista a 20, 21, 27 e 28 de junho.

Veja também: