Primavera Sound adiado para 2021. Conheça aqui as novas datas

A 9.ª edição do festival Primavera Sound, no Porto, depois de ter sido adiada de junho para setembro deste ano, irá realizar-se de 10 a 12 de junho de 2021, anunciou a organização do festival nas redes sociais.

Numa nota publicada esta segunda-feira, os responsáveis agradecem a compreensão do público perante um "cenário tão incerto" e referem que continuam a aguardar a publicação da lei do Governo para dar todas as informações sobre os bilhetes que já tinham sido comprados.

A informação chega depois de o Governo ter proibido festivais de verão até ao dia 30 de setembro. Segundo a proposta do Executivo de António Costa, no caso dos “festivais e espetáculos de natureza análoga”, o consumidor pode pedir a troca do bilhete por um vale “de igual valor ao preço pago”, válido até 31 de dezembro de 2021, e que pode ser utilizado na “aquisição de bilhetes de ingresso para o mesmo espetáculo a realizar em nova data ou para outros eventos realizados pelo mesmo promotor”.

Caso o vale não seja usado até 31 de dezembro de 2021, “o portador tem direito ao reembolso do valor do mesmo”, podendo pedi-lo a partir de 01 de janeiro de 2022, e “no prazo de 14 dias úteis”.