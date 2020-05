NOS Alive anuncia novas datas para 2021. Da Weasel confirmados 

A organização do NOS Alive confirmou esta terça-feira que o festival regressa ao Passeio Marítimo de Algés de 7 a 10 de julho de 2021, com o regresso dos Da Weasel já confirmado para o último dia.

Foi esta terça-feira aprovada a proposta de lei do Governo que determina a proibição da realização de grandes eventos até ao dia 30 de setembro de 2020, devido à pandemia do novo coronavírus.

Perante a proibição, a organização anunciou oficialmente que não haverá festival este ano, "o primeiro julho sem NOS Alive em 14 anos".

"Trabalhámos muito nos últimos meses em todos os cenários e possibilidades com o Governo Português, Autoridades Competentes, e na partilha de opiniões entre festivais no seio da APEFE – Associação Promotores Espetáculos, Festivais e Eventos. Tivemos sempre como prioridade a proteção e segurança do nosso público, dos artistas, patrocinadores e parceiros, fornecedores, de toda a equipa e colaboradores do NOS Alive."