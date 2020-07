"Incomoda-me haver pessoas que estão a passar mal": a entrevista à ministra da Cultura

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, esteve esta sexta-feira no Primeiro Jornal, da SIC, onde falou sobre a sua polémica resposta aos problemas do setor cultural, os problemas que os profissionais estão a passar e abordou ainda a continuidade no cargo.

A ministra reconheceu que o país está a viver "tempos muito difíceis, em especial na Cultura", devido à pandemia do novo coronavírus, mas garantiu que têm sido dadas as respostas necessárias.

"Respostas que temos dado é para o agora com apoios sociais"

Graça Fonseca considerou que as carreiras contributivas "muito irregulares" são um problema que afeta o setor "demasiados anos" e voltou a lembrar o apoio social extraordinário às artes. O Ministério da Cultura terá 70 milhões de euros destinados a dar resposta às dificuldades que se vivem neste setor.

"Na próxima segunda-feira dezenas de milhares de pessoas podem recorrer a apoio extraordinário"

"Claro que me incomoda o facto de haver pessoas que estão a passar mal"

Sobre as situações de fome entre profissionais do setor, a ministra confessou que a incomoda o facto de haver pessoas a passar mal.

"Incomoda-me o facto de haver pessoas que estão a passar mal, incomoda a ministra da Cultura como incomoda qualquer pessoa"

A polémica resposta aos problemas na Cultura

Questionada sobre a sua resposta, Graça Fonseca lembrou que a situação que o setor está a passar é "muito grave" e que exige um tratamento responsável e sério, deixando críticas à comunicação social.

"É uma palavra que tem piada nas redes sociais. Portanto, circula bem, mas não é com esse nível de seriedade e responsabilidade que devemos tratar a gravidade do que está em causa."

A ministra destacou os apoios à cultura anunciados esta semana, como a compra de trabalhos de artistas plásticos:

"Há 20 anos que o Estado não comprava trabalhos de artistas plásticos nacionais e isto é uma forma de apoio aos artistas"

No final da entrevista, que pode ser vista no vídeo em baixo na íntegra, Graça Fonseca garantiu ainda que tem condições para continuar com o cargo de ministra da Cultura. A garantiu surge depois das críticas dos profissionais do setor, que a acusaram de falta de noção e que confessaram não se sentir representados pelo ministério.