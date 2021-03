Oscar Wilde pelas mãos de Banksy? O artista de rua pode estar de volta

Uma obra de arte, que apareceu durante a noite na parede da Prisão de Reading, em Inglaterra, pode ser a mais recente obra do artista de rua Banksy. Ainda não há a confirmação da autoria, mas, segundo a CNN, especilistas dizem que parece o estilo do britânico Banksy.

O mural mostra um presidiário a fugir com uma corda feita de lençóis amarrados a uma máquina de escrever. Especula-se que o homem pintado na parede retrate o poeta irlandês Oscar Wilde, que esteve preso naquele local, na altura conhecido como Reading Gaol, durante dois anos, a partir de 1895.

Matthew Childs

A prisão, localizada no sul de Inglaterra, ficou conhecida pelo poeta ter estado lá preso e imortalizada com o poema de Oscar Wilde "The Ballad of Reading Gaol", de 1898, que é sobre o seu tempo na instituição. Está agora abandonada desde 2013, altura em que fechou. Foi colocada à venda pelo Governo em 2019.

Oscar Wilde foi condenado depois do caso amoroso com o poeta inglês Lord Alfred Douglas ter sido conhecido.

Obras de Banksy

O artista começou a carreira a pintar em paredes de edifícios em Bristol, tornando-se um dos mais icónicos criadores da "street-art", com algumas obras já vendidas por milhões de euros.

A última pintura confirmada por Banksy foi em dezembro. Trata-se de um mural em Totterdown, na cidade de Bristol, em Inglaterra. Com o nome "Aachoo !!" - tradução livre, "Aatchim!!", retrata uma idosa a espirrar para o ar, de forma violenta, soltando a dentadura, a bengala e a mala.

Na altura da obra, os media britânicos falaram da possibilidade do proprietário adiar a venda do edifício em que se encontra o mural porque deverá ser muito valorizado com a pintura do artista de rua.

No ano passado, o artista lançou várias obras inspiradas na pandemia. Em abril, apostou em várias imagens com ratos grafitados nas paredes da casa de banho.

Antes do vídeo a pintar carrugagens do metro de Londres, para apelar ao uso de máscara por causa da covid-19, o artista britânico homenageou os profissionais de saúde com a obra "Game Changer", que mostra uma criança a brincar com uma boneca vestida de enfermeira, com máscara de proteção.