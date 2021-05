Carlos do Carmo vai ser homenageado no Santa Casa Alfama

A Santa Casa Alfama vai homenagear o fafista Carlos do Carmo. A edição deste ano está marcada para os dias 24 e 25 de setembro.

Camané, Sara Correia e Miguel Moura são as primeiras confirmações para o Santa Casa Alfama.

Na edição do ano passado, foi homenageada Amália Rodrigues.

Este ano, o festival do fado vai chegar às ruas de Alfama, em Lisboa, nos dias 24 e 25 de setembro.

O fadista morreu no dia 1 de janeiro deste ano, aos 81 anos, no Hospital de Santa Maria. Despediu-se dos palcos em 9 de novembro de 2019, com um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

