Os bilhetes já adquiridos mantém-se válidos para a nova data que também vai ter os Bush e os Xutos & Pontapés no palco principal.

O Rock in Rio regressa ao Parque da Bela Vista a 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Foo Fighters, The National e Liam Gallagher também estão confirmados na nona edição do festival.