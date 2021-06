Post Malone e Anitta confirmados no Rock in Rio Lisboa em 2022

Post Malone, Anitta, Jason Derulo e os HMB vão subir ao Palco Mundo do Rockin Rio Lisboa, a 26 de junho do próximo ano.

A banda portuguesa HMB atuou no Palco Sunset no Rock in Rio Brasil, em 2017 e, um ano depois fez parte do cartaz do Music Valley na edição em Portugal. Na 9.º edição, os HMB vão subir pela primeira vez ao Palco Mundo no dia 26 de junho.

Depois de adiada duas vezes, a 9.ª edição do Rock in Rio está marcada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho do próximo ano, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.