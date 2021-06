Vodafone Paredes de Coura adiado para 2022

Pelo segundo ano consecutivo, o festival Vodafone Paredes de Coura foi adiado, devido à pandemia de covid-19.

"Não haverá Vodafone Paredes de Coura este ano. Todas as incertezas e constantes alterações nos procedimentos do regresso dos espetáculos ao vivo levam-nos, com muita mágoa, a admitir que que esta é a decisão mais sensata a tomar", refere a promotora Ritmos.

O evento, que se deveria realizar dentro de dois meses, passou para os dias 17, 18, 19 e 20 de agosto de 2022.

Através de um comunicado, a promotora do festival garante que os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 serão válidos para 2022.

"Se por algum motivo não puderem comparecer na próxima edição, podem efetuar o pedido de reembolso entre o dia 18 de agosto e o dia 06 de setembro de 2021, através de um formulário criado para o efeito e que estará disponível no nosso 'site'", lê-se no comunicado, onde é explicado ainda que "todos os portadores de bilhetes para o Vodafone Paredes de Coura 2021 não têm possibilidade de reembolso no momento, podendo, no entanto, solicitar a sua substituição nos termos legalmente previstos".