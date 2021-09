Filme de Pedro Almodóvar abre 78.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza

Começou esta quarta-feira a 78.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza. A longa-metragem “Madres Paralelas”, de Pedro Almodóvar, marca a abertura do festival e é um dos 21 filmes que estão a concorrer ao Leão de Ouro.

Os canais da cidade italiana Veneza voltam a receber várias caras conhecidas da sétima arte. Os elementos do júri, presidido por Bong Joon-ho – realizador da longa metragem “Parasitas”, de 2019 – foram os primeiros a chegar. O realizador e mais oito elementos vão escolher o grande vencedor do festival.

Assim como no ano passado, esta edição volta a ser marcada pela pandemia de covid-19: é obrigatório apresentar o certificado de vacinação ou um teste negativo para participar no evento. Nos espaços onde vão ser exibidos os filmes, a lotação foi reduzida para metade.

O vencedor do Leão de Ouro será revelado a 11 de setembro, no último dia da 78.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza.